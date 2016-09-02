Новороссийский комбинат хлебопродуктов готов к перевалке в условиях рекордного урожая

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Новороссийский комбинат хлебопродуктов (НКХП, контролируется ОЗК) - одно из самых больших в стране предприятий по портовой перевалке - готов к перевалке в условиях рекордного урожая зерна, сообщил ТАСС глава Объединенной зерновой компании (ОЗК) Марат Шайдаев.
"Сейчас заканчивается реконструкция Новороссийского терминала, поэтому там перевалка абсолютно готова", - сказал он.
В этом году ожидается рекордный для постсоветской России урожай зерна. Минсельхоз РФ прогнозирует сбор 110 млн тонн, а в случае благоприятной погоды - до 116 млн тонн. Эксперты в своих прогнозах дают еще более высокую оценку - до 118 млн тонн.
Ранее рекордный урожай был зафиксирован в 2008 году, когда Россия собрала 108,1 млн тонн зерна.
ОЗК - компания с государственным участием. Она является государственным агентом при проведении закупочных и товарных интервенций на рынке зерна. Под управлением ОЗК в 18 субъектах РФ находятся 12 элеваторов общей емкостью 1,8 млн тонн и 14 перерабатывающих предприятий мощностью 1,2 млн тонн, а также ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов".
Доля РФ в уставном капитале ОЗК составляет 50% плюс одна голосующая акция; остальные акции принадлежат группе "Сумма" Зиявудина Магомедова.