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Новороссийский комбинат хлебопродуктов готов к перевалке в условиях рекордного урожая

Экономика и бизнес
2 сентября, 6:29 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
Минсельхоз РФ прогнозирует сбор 110 млн тонн, а в случае благоприятной погоды - до 116 млн тонн
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Новороссийский комбинат хлебопродуктов (НКХП, контролируется ОЗК) - одно из самых больших в стране предприятий по портовой перевалке - готов к перевалке в условиях рекордного урожая зерна, сообщил ТАСС глава Объединенной зерновой компании (ОЗК) Марат Шайдаев.

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС
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"Сейчас заканчивается реконструкция Новороссийского терминала, поэтому там перевалка абсолютно готова", - сказал он.

В этом году ожидается рекордный для постсоветской России урожай зерна. Минсельхоз РФ прогнозирует сбор 110 млн тонн, а в случае благоприятной погоды - до 116 млн тонн. Эксперты в своих прогнозах дают еще более высокую оценку - до 118 млн тонн.

Ранее рекордный урожай был зафиксирован в 2008 году, когда Россия собрала 108,1 млн тонн зерна.

ОЗК - компания с государственным участием. Она является государственным агентом при проведении закупочных и товарных интервенций на рынке зерна. Под управлением ОЗК в 18 субъектах РФ находятся 12 элеваторов общей емкостью 1,8 млн тонн и 14 перерабатывающих предприятий мощностью 1,2 млн тонн, а также ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов".

Доля РФ в уставном капитале ОЗК составляет 50% плюс одна голосующая акция; остальные акции принадлежат группе "Сумма" Зиявудина Магомедова.

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