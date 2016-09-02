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Российские и европейские инвесторы интересуются Назымским и Ай-Яунским участками

Экономика и бизнес
2 сентября, 6:33 UTC+3
По словам министра природных ресурсов и экологии, речь идет о "Роснефти" и "Газпром нефти", а также арабских и западноевропейских инвесторах
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Западноевропейские инвесторы, "Роснефть" и "Газпром нефть" проявляют интерес к Ай-Яунскому и Назымскому участкам углеводородов в ХМАО-Югре, сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

"Во-первых, речь идет об арабских инвесторах, которые интересовались этими проектами, геологической информацией по этим участкам недр. Плюс ко всему я знаю, что обращались западноевропейские инвесторы", - сказал министр.

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При этом он не назвал европейских инвесторов, проявивших интерес к участкам, сославшись на то, что переговоры пока на начальной стадии.

"Роснефть" интересовалась и "Газпром нефть" интересовалась (участками)", - добавил Донской.

Министр не исключил, что возможно совместное участие "Газпром нефти" и арабского фонда Mubadala. "А почему нет? Все зависит от того, захотят ли они привлекать дополнительные средства", - добавил министр.

Ранее Донской сообщал ТАСС, что арабский фонд Mubadala заинтересован в освоении Ай-Яунского и Назымского участков недр.

Назымский участок включает запасы Назымского и части Тункорского нефтяных месторождений. Извлекаемые ресурсы нефти на участке составляют по категории С1 - 4,499 млн тонн, С2 - 53,445 млн тонн.

Запасы Ай-Яунского участка по категории С1 ранее оценивались в 4,5 млн тонн, С2 - 33,2 млн тонн, прогнозные извлекаемые ресурсы по категории Д1 л на отметке 6,3 млн тонн, Д1 - 9,9 млн тонн, Д2 - 0,2 млн тонн.

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