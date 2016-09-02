"Азиатско-Тихоокеанский банк" будет финансировать создание новых производств на Сахалине

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября./ТАСС/. АО "Корпорация развития Сахалинской области" и "Азиатско-Тихоокеанский банк" (АТБ) подписали сегодня на ВЭФ соглашение о сотрудничестве в целях реализации проекта по внедрению программы поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) Сахалинской области, сообщила ТАСС председатель правительства Вера Щербина.

"В Сахалинской области взят курс на новую экономическую политику, согласно которой в регионе будут развиваться отрасли, не связанные с нефте- и газодобычей. Приоритетом станут развитие туризма, сельского хозяйства, переработка в рыбной отрасли, производства строительных материалов. В связи с этим мы искали банки, которые могли бы с нами реализовывать эти проекты, создавать условия для малого бизнеса. Банк АТБ изъявил желание сотрудничать с нами", - сказала Щебина.

По ее словам, банк совместно с "Корпорацией развития Сахалинской области" будет предоставлять льготные условия для тех производств, которые будут создаваться на территории региона.

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) - один из самых больших региональных банков Сибири и Дальнего Востока, входящий в ТОП-100 по всем показателям финансовой деятельности. Успешно осуществляет банковскую деятельность 24 года и предоставляет полный комплекс банковских продуктов и услуг для физических и юридических лиц.

По данным банка, объем кредитного портфеля юридических лиц на Сахалине составляет 1 млрд рублей. Доля банка на региональном рынке кредитования МСП равна 8,2%.