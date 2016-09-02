Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 65.26
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Азиатско-Тихоокеанский банк" будет финансировать создание новых производств на Сахалине

Экономика и бизнес
2 сентября, 7:11 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября./ТАСС
Банк совместно с "Корпорацией развития Сахалинской области" будет предоставлять льготные условия для тех производств, которые будут создаваться на территории региона
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября./ТАСС/. АО "Корпорация развития Сахалинской области" и "Азиатско-Тихоокеанский банк" (АТБ) подписали сегодня на ВЭФ соглашение о сотрудничестве в целях реализации проекта по внедрению программы поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) Сахалинской области, сообщила ТАСС председатель правительства Вера Щербина.

"В Сахалинской области взят курс на новую экономическую политику, согласно которой в регионе будут развиваться отрасли, не связанные с нефте- и газодобычей. Приоритетом станут развитие туризма, сельского хозяйства, переработка в рыбной отрасли, производства строительных материалов. В связи с этим мы искали банки, которые могли бы с нами реализовывать эти проекты, создавать условия для малого бизнеса. Банк АТБ изъявил желание сотрудничать с нами", - сказала Щебина.

По ее словам, банк совместно с "Корпорацией развития Сахалинской области" будет предоставлять льготные условия для тех производств, которые будут создаваться на территории региона.

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) - один из самых больших региональных банков Сибири и Дальнего Востока, входящий в ТОП-100 по всем показателям финансовой деятельности. Успешно осуществляет банковскую деятельность 24 года и предоставляет полный комплекс банковских продуктов и услуг для физических и юридических лиц.

По данным банка, объем кредитного портфеля юридических лиц на Сахалине составляет 1 млрд рублей. Доля банка на региональном рынке кредитования МСП равна 8,2%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Восточный экономический форум 2016
В других СМИ
Реклама
Фото
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
17
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
Коби Брайант
4
Экс-звезда НБА Коби Брайант открыл инвестиционный фонд на $100 млн
Выборы-2016
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент Узбекистана Ислам Каримов находится в критическом состоянии
2
Взрыв на мысе Канаверал: SpaceX потеряла ракету и спутник связи
3
Суд в Киеве выдал ордер на арест Сергея Шойгу
4
Путин в интервью Bloomberg назвал ключевой проблему мирного договора с Японией
5
Лавров отметил двойные стандарты Запада в подходах к переворотам на Украине и в Турции
6
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
7
Санкции США против подрядчика не помешают строительству моста в Крым
Темы дня
Реклама