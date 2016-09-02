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Месторождение "Кекура" на Чукотке даст первое золото в 2019 году

Экономика и бизнес
2 сентября, 7:14 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
Месторождение "Кекура" в Билибинском районе Чукотки является наиболее крупным золотоносным объектом Коральвеемского рудного узла
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Золотоносное месторождение "Кекура" в Билибинском районе Чукотки даст первое золото в 2019 году. Об этом в пятницу сообщил ТАСС генеральный директор Highland Gold Mining Ltd Денис Александров на презентации крупных инвестиционных проектов в области цветной и черной металлургии на Дальнем Востоке на втором Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

"Завершена обширная программа геологоразвездки, зарегистрированы запасы, ведется проектирование фабрики и инфраструктуры, начались подготовительные работы на площадке. Одним словом, все готово, чтобы начать активное строительство в 2017 году, завершить строительно-монтажные работы в течение 2018 года, запуск фабрики мы планируем осуществить в 2019 году", - сказал Александров.

Он подчеркнул, что это будет сделано, несмотря на специфику работы на территории Чукотского автономного округа: месторождение "Кекура" значительно удалено от логистических центров, и доступ к нему есть только по зимникам. "Логистика занимает много времени, "Кекура" расположено в 670 км от Анадыря, в сложной инфраструктуре. Очень высокие содержания золота в руде, отработка будет вестись как открытым, так и подземным способом одновременно. Объем первоначальной переработки - 800 тыс. тонн, запасы - 80 тонн, 7,5 гр золота на тонну", - пояснил собеседник агентства.

Месторождение "Кекура" в Билибинском районе Чукотки было открыто в конце 1980 годов. Рудник является наиболее крупным золотоносным объектом Коральвеемского рудного узла, входящего в состав Стадухинского рудно-россыпного района. На площади Кекурского рудного поля выявлено более 50 золотоносных жильно-прожилковых зон.

Второй Восточный экономический форум проходит 2-3 сентября во Владивостоке. Около 2,4 тыс. его участников, среди которых представительные делегации Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсуждают возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил оргкомитет форума. Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей. Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.

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