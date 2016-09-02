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Новак: добыча нефти в Восточной Сибири к 2035 г. может вырасти до порядка 120 млн тонн

Экономика и бизнес
2 сентября, 7:07 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
По его словам, по добыче газа в перспективе Россия может выйти на показатель в 135 млрд кубометров
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Добыча нефти в Восточной Сибири к 2035 году может вырасти до порядка 120 млн тонн с текущего уровня в 70 млн тонн, заявил министр энергетики Александр Новак в ходе Восточного экономического форума.

"Мы вышли на показатель 70 млн тонн, в перспективе к 2035 году мы рассчитываем выйти на порядка 120 млн тонн", - сказал он.

По его словам, в регионе сейчас добывается около 45 млрд кубометров газа, в то же время в перспективе Россия может выйти на показатель в 135 млрд кубометров. Добыча угля достигнет 130 млн тонн.

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Восточный экономический форум 2016
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Владивосток и ВЭФ
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