Новак: добыча нефти в Восточной Сибири к 2035 г. может вырасти до порядка 120 млн тонн

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Добыча нефти в Восточной Сибири к 2035 году может вырасти до порядка 120 млн тонн с текущего уровня в 70 млн тонн, заявил министр энергетики Александр Новак в ходе Восточного экономического форума.

"Мы вышли на показатель 70 млн тонн, в перспективе к 2035 году мы рассчитываем выйти на порядка 120 млн тонн", - сказал он.

По его словам, в регионе сейчас добывается около 45 млрд кубометров газа, в то же время в перспективе Россия может выйти на показатель в 135 млрд кубометров. Добыча угля достигнет 130 млн тонн.