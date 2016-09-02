Донской: приостановка выдачи лицензий на шельф связана с подготовкой к бурению

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Решение о приостановке выдачи лицензий на шельф связано с большим объемом работ по подготовке к бурению и самом бурении у компаний, уже имеющих соответствующее разрешение, а также необходимостью поисков отечественных подрядчиков, сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

"На сегодняшний день у компаний достаточно большой объем обязательств по тем лицензиям. Но учитывая, что сейчас наступает этап подготовки к бурению и само бурение, мы посчитали, что сейчас, может быть, лучше дать возможность компаниям развернуть именно эту деятельность, сконцентрироваться на ней. И, что немаловажно, здесь вопрос не в просто в бурении, а в бурении с отечественными российскими подрядчиками, потому что в обратном случае вся деятельность на шельфе не достигнет того эффекта, который мы ожидали", - сказал Донской.

По его словам, при освоении шельфа необходимо максимально использовать отечественное производство, чтобы шельф стал драйвером развития для отечественных подрядчиков.

Донской заявил, что, по большому счету, санкции не оказали существенного влияния на шельф. "Скорее на конъюнктуру. На этом этапе шельф не изучен (...) Однако уже сейчас понятно, что компании будут работать. Вопрос только в том, что где-то нужно больше времени для разбега. И для привлечения российских подрядчиков тоже нужно время", - добавил министр.

Ранее Донской сообщал, что Минприроды приняло решение о приостановке выдачи лицензий на шельф ориентировочно сроком на два года.