Путин: инвесторы должны больше знать об огромном потенциале российского Дальнего Востока

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке призван привлечь внимание партнеров России к потенциалу Дальнего Востока. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил агентству Bloomberg в интервью, выдержки из которого опубликованы на английском языке.

Отвечая на вопрос о том, что РФ планирует достичь на этом форуме, Путин отметил, что ВЭФ - "это способ привлечь внимание наших партнеров, потенциальных инвесторов к Дальнему Востоку России". "В этом смысле данное мероприятие, данное событие мало чем отличается от других региональных форумов подобного рода, - продолжил он. - Мы в России проводим таких много: это и Экономический форум в Санкт-Петербурге (обычно мы проводим его летом, в начале лета), это Экономический форум в Сочи".

"Дальний Восток для нас имеет особое значение, имея в виду приоритетность развития этого региона, - продолжал он. - В последние годы, даже, скажем так, в последние десятилетия мы здесь столкнулись с большим количеством проблем". "Мало уделяли внимания этой территории, а она заслуживает гораздо большего, потому что здесь сосредоточены огромные богатства и возможности будущего развития России. Не только развития РФ как таковой, но и развития всего региона Азиатско-Тихоокеанского региона, потому что эта земля очень богата природными и минеральными ресурсами", - подчеркнул Путин.

Научный и промышленный потенциал

Путин также отметил, что регион обладает широкими возможностями для развития наукоемких отраслей, а также открыт для гуманитарных обменов с соседними странами.

"Если Вы обратили внимание, мы запустили в одном из регионов Дальнего Востока новый российский космодром, - сказал он. - Здесь традиционно развивается, как я уже сказал, авиация, в том числе и боевая авиация. Известные во всем мире самолеты "Су" производятся именно на Дальнем Востоке России".

На Дальнем Востоке, добавил президент, Россия возобновляет производство морских судов, прежде всего гражданского назначения. По его словам, он сам только что присутствовал при начале работы одной из очень перспективных площадок.

Дальневосточный регион, продолжал Владимир Путин, открывает очень хорошие возможности для обмена в гуманитарном плане с соседними странами. "Мы предполагаем здесь развивать музыку, театральную деятельность, выставочную деятельность, - сказал он. - Совсем недавно прошли концерты нашего выдающегося музыканта, дирижера господина Гергиева. Мы открываем здесь филиал петербургского Мариинского театра, планируем здесь открыть также филиалы петербургского Эрмитажа, Вагановского балетного училища".

В качестве примера он привел Дальневосточный федеральный университет. "Я думаю, что Вы тоже смогли оценить масштаб этого учебного заведения: здесь уже тысячи молодых людей из зарубежных стран учатся, большое количество иностранных преподавателей, - сказал президент. - Нам бы очень хотелось, чтобы здесь развивалась наука и высшая школа, образование, причем с тем, чтобы это было одним из заметных центров научной деятельности во всей системе АТР. Конечно, здесь еще многое можно сделать, но с учетом потребностей рынка труда востребованность такого учебного заведения очевидна".