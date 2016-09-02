Японская IIda Group намерена расширять бизнес в РФ и стать резидентом ТОР

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Японская строительная корпорация Iida Group Holdings намерена расширять свою деятельность в России и планирует зарегистрироваться в качестве резидента территорий опережающего развития (ТОР). Об этом заявил в пятницу генеральный директор компании Ёити Нисикава "на полях" второго Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Наша компания хотела бы, если возможно, в России заниматься домостроением подобно тому, как мы работаем в Японии. Однако пока не состоялось подробное обсуждение", - сказал он. "В настоящее время мы планируем построить деревообрабатывающий завод", - пояснил глава компании. Кроме того, по словам Нисикавы, Iida Group хотела бы работать над "экспортом качественных продуктов деревообработки с Дальнего Востока".

Кроме того, глава японской компании отметил создание в России ТОР и введение системы Свободного порта во Владивостоке. "Нам бы хотелось зарегистрироваться в качестве резидента ТОР", - подчеркнул он. При этом, по его мнению, российская сторона ведет недостаточную работу по "рекламе и продвижению информации" о принимаемых мерах.

"Насколько я знаю, есть мало примеров продвижения проектов на территориях опережающего развития на Дальнем Востоке со стороны японских компаний", - сказал он.

Планируется, что не менее 2,4 тыс. участников ВЭФ, среди которых будут представительные делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил оргкомитет форума.

Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей.

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