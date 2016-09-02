Минприроды: законопроект о лесных конкурсах будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Минприроды осенью планирует внести в Госдуму законопроект о лесных конкурсах, который направлен на поддержку производителей глубокой переработки древесины. Об этом заявил в пятницу заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик, выступая на сессии в рамках Восточного экономического форума.
"Мы завершили согласование законопроекта о лесных конкурсах и планируем внести его в осеннюю сессию в Госдуму, - сказал замминистра. - Это новый механизм, который позволит поддерживать тех, кто занимается глубокой переработкой древесины".