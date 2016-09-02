Путин осмотрел выставку, посвященную территориям опережающего развития

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин осмотрел во Владивостоке выставку, посвященную деятельности территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке, ознакомился с интересными проектами в регионах и получил приглашение в Хабаровск на чемпионат России по дзюдо.

Путин в пятницу планирует встретиться во Владивостоке, где проходит ВЭФ-2016, с инвесторами и обсудить работу ТОР.

Вице-премьер Юрий Трутнев, показывая выставку, напомнил главе государства, что был создан российско-китайский фонд агропромышленного развития на Дальнем Востоке, где 90% капитала формируют китайские инвесторы, а 10% - российские, и рассказал, что в рамках его работы уже проинвестированы два первых проекта.

"Мы уже сейчас готовы представить планы к будущему форуму отдельно по территориям опережающего развития, свободному порту Владивостока, проектам. Мы исходим из того, что, в целом, мы должны выйти на сумму инвестиций через год 2 триллиона 900 миллиардов рублей", - сказал Трутнев.

После этого глава государства осмотрел стенды, где губернаторы рассказали ему о самых успешных проектах. По словам губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта, сейчас на территории региона действуют два ТОРа. "В Комсомольске-на-Амуре представлены проекты, которые сегодня заявлены. Уже 43 резидента есть, общая сумма инвестиций предполагаемых - 50 миллиардов", - сказал глава региона. Один из проектов, по словам губернатора, предполагает строительство завода по изготовлению компонентов для самолетов. По словам инвестора, строительство начнется уже осенью.

Чемпионат по Дзюдо

Пользуясь случаем, Шпорт пригласил президента на чемпионат России по дзюдо, который пройдет в Хабаровске. "Если сможете, мы будем рады", - сказал он, подарив главе государства медаль. Такие медали будут вручаться призерам чемпионата, финал которого пройдет 8 сентября.

"Только 5-го из Китая вернусь, а вы хотите, чтобы уже 8-го в Хабаровск приехал?" - спросил Путин.

"Мы хотим, а решение принимайте вы", - сказал Шпорт.