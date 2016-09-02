Миллер: газ выигрывает межтопливную конкуренцию в Европе

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Газ выигрывает межтопливную конкуренцию в Европе, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер, выступая на Восточном экономическом форуме.
"Мы наблюдаем внутритопливную конкуренцию, это касается европейского и азиатского рынков. Это конкуренция между углем и газом. За первые полгода в 2016 год на 16,5% увеличилось потребление газа в энергетике. Газ выигрывает межтопливную конкуренцию у угля", - считает он.
При этом Миллер отметил, что "мы фиксируем, что продолжает развиваться конкуренция между Европой и странами АТР". Миллер подчеркнул, что азиатский рынок является самым динамичным.
"Сразу надо отметить, что масштаб этого рынка существенно отличается от европейского. Нашим крупнейшим потребителем в Европе является Германия, объем поставок превышает 40 млрд кубометров. В прошлом году был установлен рекорд - более 45 млрд кубометров. Германия к этому шла 40 лет. КНР буквально в течение одного дня, подписав контракт на поставку 38 млрд кубометров в течение 30 лет в 2014 году, встала в один ряд с крупнейшими покупателями в Европе", - сказал он.
"На рынке Европы мы в настоящее время вышли на максимальный исторический уровень в 31%, и эта доля увеличивается. Тому подтверждение рост поставок с начала года на более чем 10%. И мы ожидаем, что в этом году мы можем достигнуть рекордных объемов поставок в Европейский союз", - заявил глава "Газпрома".
Миллер отметил, что переговоры, которые ведет "Газпром" с азиатскими партнерами, потенциально больше по объемам, чем для европейского рынка.