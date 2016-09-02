Голодец: реальные доходы населения в РФ сокращаются быстрее, чем объёмы экономики

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Реальные доходы населения в РФ падают больше, чем сокращаются объёмы экономики. Об этом сообщила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец на сессии "Повышение благосостояния населения как драйвер экономического роста на Дальнем Востоке" в рамках ВЭФ.

"У нас появились тревожные симптомы, когда сокращение экономического роста существенно отличается от сокращения реальных доходов населения, то есть реальные доходы населения падают гораздо больше, нежели идет сокращение объемов экономики", - сказала Голодец.

"И в этом смысле мы нуждаемся в серьезной ревизии амбициозных планов по работающему населению, в сфере регулирования оплаты труда, в сфере регулирования выплат всех социальных пособий. На сегодняшний день это является основополагающим моментом в том, как мы проживем остаток кризиса и перейдем к экономическому росту", - отметила она.