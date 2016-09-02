Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 65.26
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Голодец: реальные доходы населения в РФ сокращаются быстрее, чем объёмы экономики

Экономика и бизнес
2 сентября, 7:33 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
Вице-премьер выступила на сессии "Повышение благосостояния населения как драйвер экономического роста на Дальнем Востоке" в рамках ВЭФ
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Реальные доходы населения в РФ падают больше, чем сокращаются объёмы экономики. Об этом сообщила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец на сессии "Повышение благосостояния населения как драйвер экономического роста на Дальнем Востоке" в рамках ВЭФ.

"У нас появились тревожные симптомы, когда сокращение экономического роста существенно отличается от сокращения реальных доходов населения, то есть реальные доходы населения падают гораздо больше, нежели идет сокращение объемов экономики", - сказала Голодец.

"И в этом смысле мы нуждаемся в серьезной ревизии амбициозных планов по работающему населению, в сфере регулирования оплаты труда, в сфере регулирования выплат всех социальных пособий. На сегодняшний день это является основополагающим моментом в том, как мы проживем остаток кризиса и перейдем к экономическому росту", - отметила она.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Восточный экономический форум 2016
Темы
Владивосток и ВЭФ
Персоны
Голодец, Ольга Юрьевна
В других СМИ
Реклама
Фото
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
17
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
Коби Брайант
4
Экс-звезда НБА Коби Брайант открыл инвестиционный фонд на $100 млн
Выборы-2016
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент Узбекистана Ислам Каримов находится в критическом состоянии
2
Взрыв на мысе Канаверал: SpaceX потеряла ракету и спутник связи
3
Суд в Киеве выдал ордер на арест Сергея Шойгу
4
Путин в интервью Bloomberg назвал ключевой проблему мирного договора с Японией
5
Лавров отметил двойные стандарты Запада в подходах к переворотам на Украине и в Турции
6
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
7
Санкции США против подрядчика не помешают строительству моста в Крым
Темы дня
Реклама