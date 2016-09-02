Два месторождения золота на Колыме могут войти в первую ТОР в регионе

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Два месторождения золота "Павлик" и "Родионовское" могут стать первыми резидентами первой территории опережающего развития (ТОР) в Магаданской области. Работу над ее созданием начали инвестиционная компания "Арлан" и правительство региона. Об этом в пятницу на презентации крупных инвестиционных проектов в области цветной и черной металлургии на Дальнем Востоке на втором Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке сообщила ТАСС генеральный директор инвестиционной компании "Арлан" Елена Нестерова.

"Мы совместно с администрацией Магаданской области осуществляем работы по созданию ТОР по границам Тенькинского района Магадана. Главная цель - это развитие месторождений "Павлик" и "Родионовское". В настоящий момент Магаданская область - единственный субъект Дальнего Востока, где нет ТОР", - сказала Нестерова.

Она отметила, что создание данной ТОР позволит привлечь только на развитие месторождения "Павлик" порядка 14,5 млрд рублей, добавив, что даты создания ТОР пока не называются.

"На базе месторождений "Павлик" и "Родионовское" планируется провести комплекс геологоразведочных работ и существенно увеличить минерально-сырьевую базу предприятия. Ожидаемый прирост запасов - 210 тонн золота", - сообщила собеседниц агентства. По ее словам, в 2016 году на месторождении "Павлик" планируется выпустить более 4,4 тонн золота. В 2017 году компания планирует выйти на проектные показатели - порядка 7,3 тонн золота в год.

Ранее в интервью ТАСС губернатор Магаданской области Владимир Печеный заявил, что проект развития минерально- сырьевой базы, который предлагает золоторудная компания (ЗРК) "Павлик", даст прирост запасов руды на месторождениях "Павлик", "Павлик-2" до 250 тонн, а по месторождению "Родионовское" - еще около 100 тонн. В перспективе на этих трех месторождениях ежегодно будет добываться до 18,5 тонн золота. Стоимость проекта оценивается в 45,6 млрд рублей.

Второй Восточный экономический форум проходит 2-3 сентября во Владивостоке. Около 2,4 тыс. его участников, среди которых представительные делегации Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсуждают возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил оргкомитет форума. Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей. Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.