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Два месторождения золота на Колыме могут войти в первую ТОР в регионе

Экономика и бизнес
2 сентября, 7:52 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
На базе месторождений "Павлик" и "Родионовское" планируется провести комплекс геологоразведочных работ и существенно увеличить минерально-сырьевую базу предприятия
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Два месторождения золота "Павлик" и "Родионовское" могут стать первыми резидентами первой территории опережающего развития (ТОР) в Магаданской области. Работу над ее созданием начали инвестиционная компания "Арлан" и правительство региона. Об этом в пятницу на презентации крупных инвестиционных проектов в области цветной и черной металлургии на Дальнем Востоке на втором Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке сообщила ТАСС генеральный директор инвестиционной компании "Арлан" Елена Нестерова.

"Мы совместно с администрацией Магаданской области осуществляем работы по созданию ТОР по границам Тенькинского района Магадана. Главная цель - это развитие месторождений "Павлик" и "Родионовское". В настоящий момент Магаданская область - единственный субъект Дальнего Востока, где нет ТОР", - сказала Нестерова.

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Она отметила, что создание данной ТОР позволит привлечь только на развитие месторождения "Павлик" порядка 14,5 млрд рублей, добавив, что даты создания ТОР пока не называются.

"На базе месторождений "Павлик" и "Родионовское" планируется провести комплекс геологоразведочных работ и существенно увеличить минерально-сырьевую базу предприятия. Ожидаемый прирост запасов - 210 тонн золота", - сообщила собеседниц агентства. По ее словам, в 2016 году на месторождении "Павлик" планируется выпустить более 4,4 тонн золота. В 2017 году компания планирует выйти на проектные показатели - порядка 7,3 тонн золота в год.

Ранее в интервью ТАСС губернатор Магаданской области Владимир Печеный заявил, что проект развития минерально- сырьевой базы, который предлагает золоторудная компания (ЗРК) "Павлик", даст прирост запасов руды на месторождениях "Павлик", "Павлик-2" до 250 тонн, а по месторождению "Родионовское" - еще около 100 тонн. В перспективе на этих трех месторождениях ежегодно будет добываться до 18,5 тонн золота. Стоимость проекта оценивается в 45,6 млрд рублей.

Второй Восточный экономический форум проходит 2-3 сентября во Владивостоке. Около 2,4 тыс. его участников, среди которых представительные делегации Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсуждают возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил оргкомитет форума. Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей. Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.

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