Назарбаев: Китай перенесет в Казахстан производства на $26,2 млрд

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ПЕКИН, 2 сентября. /Корр. ТАСС Олег Трутнев/. Программа переноса производственных мощностей из КНР в Казахстан включает 51 проект на общую сумму свыше $26,2 млрд. Об этом президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил в интервью китайским СМИ, опубликованном в пятницу агентством Синьхуа.
"Правительства наших стран сформировали программу переноса производственных мощностей из Китая в Казахстан", - сказал он. "На сегодняшний день данный перечень включает 51 проект на общую сумму свыше $26,2 млрд в химической промышленности, горно-металлургическом секторе, машиностроении, инфраструктуре, энергетике, агропромышленном комплексе, легкой промышленности, нефтепереработке, производстве стройматериалов и информационных технологиях", - отметил Назарбаев. По словам президента Казахстана, к настоящему моменту запущены уже два проекта: производство порошкового полипропилена и легковых автомобилей.
Назарбаев также заявил, что его страна развивает сотрудничество с КНР в сфере транспорта. В частности, на китайско-казахстанской границе открыта первая очередь "сухого порта" для транзитных грузов.
Как сообщил МИД КНР, Нурсултан Назарбаев совершает рабочий визит в Китай 1-5 сентября нынешнего года.