ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Инвестиции в строительство Hyperloop в РФ оцениваются в $1,5 млрд, сообщил руководитель венчурного фонда Зиявудина Магомедова Caspian VC Билл Шор в ходе презентации проекта на Восточном экономическом форуме.

"Примерные капитальные затраты размером от $1,5 млрд на проект. Это включая обходы и другую сопутствующую инфраструктуру", - сказал он.