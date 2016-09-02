Сбербанк может принять участия в схеме докапитализации "Русгидро", если она будет изменена

Путин осмотрел выставку, посвященную территориям опережающего развитияЭкономика и бизнес 2 сентября, 7:17
Путин: инвесторы должны больше знать об огромном потенциале российского Дальнего ВостокаЭкономика и бизнес 2 сентября, 7:10
Президент Узбекистана Ислам Каримов находится в критическом состоянииМеждународная панорама 2 сентября, 6:42
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на 5 кмПроисшествия 2 сентября, 6:37
Первые осенние выходные в Москве будут умеренно теплымиМосква 2 сентября, 6:28
В 30 тыс. домов в пострадавших от паводка районах Приморья восстановлено энергоснабжениеПроисшествия 2 сентября, 5:57
Путин в интервью Bloomberg назвал ключевой проблему мирного договора с ЯпониейПолитика 2 сентября, 5:26
ВЭБ получит от китайских банков 3-летний синдицированный кредит на сумму до 10 млрд юанейЭкономика и бизнес 2 сентября, 5:22
Минпромторг РФ представит новую стратегию развития автопрома до конца годаЭкономика и бизнес 2 сентября, 5:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Если схема докапитализации "Русгидро" будет изменена, Сбербанк рассмотрит возможность участия в ней, заявил президент и председатель правления банка Герман Греф.