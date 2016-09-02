ВР ожидает цену на нефть в районе $50 в 2017 году

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. ВР ожидает цену на нефть в 2017 году в районе $50 за баррель.

"Сейчас ситуация стабилизируется, но на рынок продолжают давить запасы нефти. Можно ожидать, что в следующем году цена будет в районе 50 долларов", - сказал глава ВР Боб Дадли журналистам.