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Строительство ветки Hyperloop от порта Зарубино до Китая займет 5 лет

Экономика и бизнес
2 сентября, 7:46 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
Технология сверхскоростных поездов на воздушных подушках Hyperloop, придуманная миллиардером Илоном Маском, предполагает максимальную для наземного транспорта скорость передвижения
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Строительство ветки Hyperloop по маршруту Хуньчунь (Китай) - порт Зарубино займет пять лет, говорится в презентации проекта, представленной на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2016). Речь идет о расстоянии около 65 км.

На пятый год использования с помощью Hyperloop можно будет ежегодно перевозить до 19 млн тонн зерна или до 2 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера).

Как сообщил в ходе презентации руководитель венчурного фонда Caspian VC Partners (бизнесмена Зиявудина Магомедова) Билл Шор, средняя скорость в рамках проекта в Приморье может составить около 740 км/ч.

Ранее сообщалось, что инвестиции в проект сверхскоростного поезда Hyperloop в Приморском крае оцениваются в 30-40 млрд рублей.

Технология сверхскоростных поездов на воздушных подушках Hyperloop, придуманная миллиардером Илоном Маском, предполагает максимальную для наземного транспорта скорость передвижения.

Идея Маска заключается в том, что в трубах над поверхностью земли, в которых поддерживается технический вакуум, с интервалами не более 30 секунд и скоростью до 1220 км/ч будут передвигаться капсулы с пассажирами или грузами. Очередные испытания поезда Hyperloop в штате Невада запланированы на декабрь 2016 года.

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Россия Восточный экономический форум 2016
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