Строительство ветки Hyperloop от порта Зарубино до Китая займет 5 лет

Путин осмотрел выставку, посвященную территориям опережающего развитияЭкономика и бизнес 2 сентября, 7:17
Путин: инвесторы должны больше знать об огромном потенциале российского Дальнего ВостокаЭкономика и бизнес 2 сентября, 7:10
Президент Узбекистана Ислам Каримов находится в критическом состоянииМеждународная панорама 2 сентября, 6:42
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на 5 кмПроисшествия 2 сентября, 6:37
Первые осенние выходные в Москве будут умеренно теплымиМосква 2 сентября, 6:28
В 30 тыс. домов в пострадавших от паводка районах Приморья восстановлено энергоснабжениеПроисшествия 2 сентября, 5:57
Путин в интервью Bloomberg назвал ключевой проблему мирного договора с ЯпониейПолитика 2 сентября, 5:26
ВЭБ получит от китайских банков 3-летний синдицированный кредит на сумму до 10 млрд юанейЭкономика и бизнес 2 сентября, 5:22
Минпромторг РФ представит новую стратегию развития автопрома до конца годаЭкономика и бизнес 2 сентября, 5:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Строительство ветки Hyperloop по маршруту Хуньчунь (Китай) - порт Зарубино займет пять лет, говорится в презентации проекта, представленной на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2016). Речь идет о расстоянии около 65 км.
На пятый год использования с помощью Hyperloop можно будет ежегодно перевозить до 19 млн тонн зерна или до 2 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера).
Как сообщил в ходе презентации руководитель венчурного фонда Caspian VC Partners (бизнесмена Зиявудина Магомедова) Билл Шор, средняя скорость в рамках проекта в Приморье может составить около 740 км/ч.
Ранее сообщалось, что инвестиции в проект сверхскоростного поезда Hyperloop в Приморском крае оцениваются в 30-40 млрд рублей.
Технология сверхскоростных поездов на воздушных подушках Hyperloop, придуманная миллиардером Илоном Маском, предполагает максимальную для наземного транспорта скорость передвижения.
Идея Маска заключается в том, что в трубах над поверхностью земли, в которых поддерживается технический вакуум, с интервалами не более 30 секунд и скоростью до 1220 км/ч будут передвигаться капсулы с пассажирами или грузами. Очередные испытания поезда Hyperloop в штате Невада запланированы на декабрь 2016 года.