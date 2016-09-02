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Репик: Японский банк JBIC сможет резко увеличить инвестиции в Россию

Экономика и бизнес
2 сентября, 7:46 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, сентября /ТАСС
"JBIC получает новый закон, который позволяет ему напрямую, без коммерческих банков инвестировать в капитал компании", - сказал сопредседатель Российско-Японского делового совета
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября /ТАСС/. Японский банк для международного сотрудничества (JPIC) сможет резко увеличить инвестиции в российские проекты после принятия в Японии специального закона, который позволит банку напрямую инвестировать в капитал компаний, рассказал в интервью ТАСС сопредседатель Российско-Японского делового совета Алексей Репик.

"JBIC, своего рода японский ВЭБ, получает новый закон, который позволяет ему напрямую, без коммерческих банков инвестировать в капитал компании. И первыми компаниями, в которые эти средства могут пойти, будут российские", - сказал Репик.

По словам Репика, новый закон может быть принят уже в октябре.

В данный момент JBIC, крупнейший японский институт развития, созданный в 1999 году, может инвестировать в проекты только через коммерческие банки. В прошлом году JBIC объявил о планах создания фонда объемом 110 миллиардов долларов для инвестиций в инфраструктуру стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая российский Дальний Восток.

Президент Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретятся 2 сентября во Владивостоке на полях Восточного экономического форума. В ходе встречи Путин и Абэ обсудят экономическое сотрудничество, территориальный спор и возможный визит российского президента в Японию.

Второй Восточный экономический форум пройдет 2-3 сентября во Владивостоке. Планируется, что не менее 2,4 тыс. его участников, среди которых будут представительные делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил оргкомитет форума. Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей.

Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.

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