Новак: энергодиалог Россия-ОПЕК пройдет в Вене 24 октября

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Заседание Энергодиалога Россия-ОПЕК состоится в Вене 24 октября, сказал журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Дата назначена.. 24 октября", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

С сентября 2012 года Россия и ОПЕК проводят встречи, получившие название "Энергодиалог Россия - ОПЕК". Последняя, четвертая по счету, встреча прошла в Москве 30 июля 2015 года, на которой обсуждалась ситуация на рынке нефти, а также средне- и долгосрочные перспективы его развития.

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) была учреждена по инициативе крупнейших нефтедобывающих стран - Ирака, Ирана, Саудовской Аравии, Кувейта и Венесуэлы - на конференции в Багдаде, состоявшейся 10-14 сентября 1960 года. В состав ОПЕК сейчас входят 14 стран - экспортеров нефти: Ангола, Венесуэла, Индонезия, Иран, Ирак, Катар, Кувейт, Ливия, Нигерия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Эквадор, Алжир и Габон. Члены картеля контролируют около 70% мировых запасов нефти, на их долю приходится треть мировой добычи.