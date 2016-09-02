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JBIC подпишет соглашение о создании платформы по привлечению инвестиций на Дальний Восток

Экономика и бизнес
2 сентября, 8:28 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов
В свою очередь, глава московского представительства Японской организации развития внешней торговли призвал Россию "более активно предоставлять информацию японским предприятиям"
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Японский банк для международного сотрудничества (JBIC) подпишет "на полях" Восточного экономического форума (ВЭФ) соглашение о создании платформы по привлечению инвестиций на российских Дальний Восток. Об этом рассказал в пятницу генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Петр Шелахаев.

"Уже на этом форуме мы подписываем соглашение с японским JBIC о создании совместной платформы по привлечению инвестиций на Дальний Восток", - сказал он.

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В свою очередь, глава московского представительства Японской организации развития внешней торговли (JETRO) Кунихиро Номура, говоря об усилиях России по привлечению инвестиций, призвал "более активно предоставлять информацию японским предприятиям", в том числе на разных иностранных языках. В качестве примера он привел опыт JETRO, которая предлагает потенциальным инвесторам информацию на 16 языках.

Шелахаев, реагируя на пожелания представителя японской организации, отметил, что подобная работа будет вестись. "Думаю, что ассиметрия информации, о которой Номура говорил, очень скоро исчезнет", - сказал он.

Планируется, что не менее 2,4 тыс. участников ВЭФ, среди которых будут представительные делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил оргкомитет форума. Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей.

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