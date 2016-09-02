ФРДВ надеется на отмену налога на купонный доход в течение года и удешевление займов

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Глава "Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона" (ФРДВ) Алексей Чекунков надеется на скорейшее удешевление облигационных займов в связи с отменой налога на доход от купонных выплат. Об этом он сообщил на презентации биржи для дальневосточных компаний "Восход" на питч-сессии, модератором которой выступает ТАСС.

"Мы ожидаем, что уже в ближайший год будет отменено налогообложение дохода купонного. Тогда автоматически 13% подоходного налога, который сегодня для инвесторов в ценные бумаги облигации существует, уйдет. Такие размещения будут дешевле для эмитентов", - сказал Чекунков.

Он добавил, что сейчас ФРДВ совместно с Минвостокразвития работает также над упрощением доступа инвесторов на финансовый рынок. "Мы вместе с Минвостокразвития подготовили достаточно объемный перечень таких предложений. Сейчас работаем в правительстве над тем, чтобы и регулирование менялось, чтобы была возможность выхода на рынок широкого круга компаниям", - пояснил Чекунков.

Модератором питч-сессии инвестиционных проектов Восточного экономического форума-2016 выступает информационное агентство России ТАСС. Формат работы презентационной зоны предполагает непосредственный диалог российских и зарубежных инвесторов, руководителей компаний, представителей органов государственной власти и СМИ, которые выступят в качестве спикеров на презентациях.

ВЭФ-2016

Второй Восточный экономический форум проходит 2-3 сентября во Владивостоке. Около 2,4 тыс. его участников, среди которых представительные делегации Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсуждают возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил оргкомитет форума. Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей. Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.