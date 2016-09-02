Правительство вносит в Госдуму законопроекты, совершенствующие регулирование азартных игр

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроектов, направленных на совершенствование законодательного регулирования порядка организации и проведения лотерей и азартных игр. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

"Проекты федеральных законов "О внесении изменений в статьи 14.27 и 32.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" и "О внесении изменений в статьи 29 и 82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" разработаны Минэкономразвития во исполнение поручения президента России по вопросам совершенствования порядка организации и проведения лотерей и азартных игр, усиления ответственности за их незаконную организацию и проведение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что законопроектами предложено установить административную ответственность за проведение лотереи без решения правительства РФ, в том числе в виде конфискации лотерейного оборудования, которое использовалось при незаконных организации и проведении азартных игр. Документ предусматривает уничтожение конфискованного игрового и лотерейного оборудования, которое использовалось с нарушением законодательства, в целях исключения возможности повторного вовлечения такого оборудования в оборот.

"Принятие законопроектов будет способствовать исключению возможности повторного вовлечения в оборот лотерейного оборудования, лотерейных терминалов и другого оборудования, с использованием которого проводились лотереи и азартные игры", - говорится в тексте документа.