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Глава Росрыболовства: цены на российскую рыбу не имеют тенденции к снижению

Экономика и бизнес
2 сентября, 9:31 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
"В целом, я считаю, цены будут оставаться в рамках инфляции. Никаких тенденций нет к росту или снижению", - заявил Илья Шестаков
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Глава Росрыболовства Илья Шестаков не видит предпосылок к росту или снижению цен на российскую рыбу. Цены будут изменяться в рамках инфляции, рассказал он в интервью ТАСС.

"В целом, я считаю, цены будут оставаться в рамках инфляции. Никаких тенденций нет к росту или снижению", - сказал он.

При этом в течение года цены на рыбу могут изменяться. "В целом цена на рыбу достаточно волатильна, поэтому говорить, что цена в течение года у рыбаков будет стабильная, нет", - указал Шестаков.

Ранее Шестаков говорил, что цена на российскую рыбу на пути от производителя на прилавок вырастает в три-че раза.

По итогам пяти месяцев 2016 года в России выловлено 1,96 млн тонн рыбы, что на 1,5% больше, чем за аналогичный период 2015 года. Наибольший объем вылова обеспечивает Дальний Восток - 1,3 млн тонн. Производство рыбной продукции выросло в 2016 году на 0,5% и составило 1,09 млн тонн, в основном, рост произошел за счет производства замороженного филе и консервов.

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