"Газпром" и KOGAS обсудили перспективы увеличения поставок российского СПГ в Корею

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. "Газпром" и корейская KOGAS обсудили увеличение поставок российского сжиженного природного газа после увеличения мощности завода на Сахалине, говорится в сообщении российского газового холдинга.

В пятницу во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума 2016 состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и президента, главного исполнительного директора компании KOGAS Ли Сын Хуна.

На встрече рассматривались вопросы партнерства в энергетической сфере. Речь шла о поставках российского СПГ с проекта "Сахалин-2".

"В частности, стороны обсудили перспективы увеличения экспорта газа в Корею после ввода в эксплуатацию третьей технологической линии СПГ-завода", - говорится в сообщении.

Основными направления деятельности компании KOGAS являются строительство и эксплуатация терминалов по приему СПГ и газораспределительных сетей, реализация зарубежных газовых проектов, научно-исследовательские разработки в газовой отрасли.

В рамках проекта "Сахалин-2" работает единственный в России завод по производству СПГ. Оператор "Сахалина-2" - Sakhalin Energy Investment Company Ltd. (SEIC) ("Газпром" - 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi - 10%). В 2015 году завод произвел 10,8 млн тонн СПГ, превысив проектную мощность на 1,2 млн тонн. 18 июня 2015 года "Газпром" и Shell подписали меморандум по реализации проекта строительства третьей технологической линии завода.

В 2005 году SEIC и KOGAS подписали контракт на поставку 1,5 млн тонн СПГ в год с проекта "Сахалин-2".