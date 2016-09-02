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"Ростелеком" обеспечит скоростной интернет в 46 населенных пунктах Хабаровского края

Экономика и бизнес
2 сентября, 8:44 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
"К 2019 году эту услугу будут получать 96-97% жителей края", - заявил глава региона Вячеслав Шпорт
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. "Ростелеком" обеспечит до 2019 года скоростным доступом в интернет 46 населенных пунктов Хабаровского края с населением более 500 человек. Соглашение об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписали глава региона Вячеслав Шпорт и президент ПАО "Ростелеком" Сергей Калугин.

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"За последние три года мы проделали колоссальную работу, в регионе нет поселков, где бы интернет отсутствовал. Мы идем дальше: нужен скоростной, широкополосный доступ. Соглашение подразумевает обеспечение населения качественно новыми возможностями сети, к 2019 году эту услугу будут получать 96-97% жителей края. Одновременно решается еще одна важная задача по комплексному развитию государственных информационных систем на территории региона", - сказал Шпорт после подписания документа.

Соглашение предусматривает развитие телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение широкополосным доступом в интернет 46 населенных пунктов края с численностью населения более 500 жителей. "Ростелеком" для повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг в социальной сфере, безопасности, ЖКХ и других проведет модернизацию местной и внутризоновой сети электросвязи. "Новый проект ориентирован не только на развитие потребительского сектора, но и обеспечение доступа к электронным государственным услугам. Он является платформой для новых сервисов, направленных на развитие экономики в целом", - сказал Калугин.

ВЭФ-2016

Второй Восточный экономический форум проходит 2-3 сентября во Владивостоке. Около 2,4 тыс. его участников, среди которых представительные делегации Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсуждают возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил оргкомитет форума. Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей. Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.

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Восточный экономический форум 2016
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