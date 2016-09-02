Минэнерго РФ планирует обсудить с ЕС реализацию "Северного потока-2"

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Минэнерго России планирует обсудить со странами Евросоюза реализацию проекта газопровода "Северный поток-2", в том числе в рамках встречи с заместителем председателя Еврокомиссии по делам Энергетического союза Марошем Шефчовичем. Об этом заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2016).

"Мы планируем обсуждать все вопросы, касающиеся энергетики: нефть, газ и строительство трубопроводной инфраструктуры "Северный поток-2", "Турецкий поток", - сказал он, отвечая на вопрос, планируется ли обсуждать проект "Северный поток-2" со странами ЕС.

Новак добавил, что обсуждение планируется в том числе в рамках встречи с Шефчовичем, которая, как ранее сегодня сообщал министр, может состояться в конце сентября - начале октября.

Ранее "Газпром" и его европейские партнеры (Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall) направили заявку на создание совместного предприятия по "Северному потоку-2" германскому и польскому антимонопольным регуляторам. Компании просили дать им разрешение создать СП - проектную структуру, которая должна строить трубу через Балтийское море.

Германия одобрила данное решение, а польский регулятор высказал возражения. В частности, отмечалось, что создание СП может привести к ограничению конкуренции. Позднее компании отозвали заявку, поданную в польское ведомство.

Теперь Газпром" с партнерами до конца текущего года намерены определить новую модель финансирования проекта строительства газопровода "Северный поток-2". Пока зарегистрированная в Швейцарии Nord Stream 2 AG (оператор трубопровода) полностью принадлежит "Газпрому", западные партнеры еще не вошли в ее капитал.

Ввод "Северного потока-2" намечен на 2019 год. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.