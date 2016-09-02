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Упрощенный визовый режим на территории свободного порта Владивосток введут в 2017 году

Экономика и бизнес
2 сентября, 8:49 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова
Режим свободного порта Владивосток был введен 12 октября 2015 года на территории 15 муниципалитетов Приморья
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Упрощенный визовый режим на территории свободного порта Владивосток введут в первом полугодии 2017 года. Об этом сообщил в пятницу на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Осипов.

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"Мы ожидаем, что в первом - втором квартале следующего года мы этот вопрос окончательно закроем. Это будет упрощенный визовый порядок, с электронной визой для иностранных граждан, с пребыванием сроком семь дней", - сказал Осипов, выступая на сессии "Свободные порты - открывая ворота в АТР".

Режим свободного порта Владивосток был введен 12 октября 2015 года на территории 15 муниципалитетов Приморья. Общая площадь территории, которую охватывает экономическая зона, составляет 28,4 тыс. кв. км. На ней проживают 1,4 млн человек (75% населения региона). Позднее было принято решение о расширении границ порта на другие порты Дальнего Востока.

Управляющая компания свободного порта Владивосток зарегистрировала уже более 100 заявок от инвесторов, желающих получить статус резидента. 62 из них (с учетом принятых в августе - прим. ТАСС) уже утверждены и приступили к строительству. До конца года ожидается поступление еще около 100 заявок от потенциальных инвесторов.

По оценке специалистов, предприятия свободного порта создадут до 2025 года в Приморье 27 тыс. новых рабочих мест.

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