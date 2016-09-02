Кириенко: ТЭО проекта строительства АЭС в Иордании подготовят в первой половине 2017 г.

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта строительства первой АЭС в Иордании, в реализации которого принимает участие Россия, будет подготовлено в первом полугодии 2017 года. Об этом журналистам сообщил глава Росатома Сергей Кириенко в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2016).
Он также добавил, что ТЭО "даст ответы на вопросы о финансировании проекта". Документ необходим для завершения ключевых технических и финансовых исследований для принятия окончательного инвестиционного решения по проекту строительства АЭС.
Строительство двух блоков АЭС в Иордании оценивается в $10 млрд. Планируется построить АЭС в составе двух энергоблоков по 1000 МВт каждый. Сооружение атомной станции позволит Иордании не только полностью обеспечить свои потребности в электроэнергии, но и даст возможность для экспорта в другие страны - Сирию и Ирак.
Тендер на строительство станции Росатом выиграл в ноябре 2013 года, обойдя конкурента - японско-французский консорциум Mitsubishi Heavy Industries - Areva. В конце сентября 2015 года Иордания и Россия подписали прединвестиционное соглашение по этому проекту.
Осенью 2015 года глава комиссии по атомной энергии Иордании Халед Тукан заявлял, что участие в финансировании проекта АЭС могут принять китайские банки, обеспечив его на 50% и получив долю порядка 30%.