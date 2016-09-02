Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 65.26
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Годовой объем продаж российских товаров в магазинах CODARC к 2019 году составит $4,45 млрд

Экономика и бизнес
2 сентября, 9:00 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
В общей сложности планируется открыть 300 магазинов по всему Китаю, включая города Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь.
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Ежегодный годовой объем продаж российской продукции в магазинах Российского центра при Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом (CODARC) составит 30 млрд юаней ($4,45 млрд) к 2019 году. Об этом сообщил ТАСС соучредитель проекта, председатель совета директоров Sirius Holding Тао Жань.

Смотрите также
Восточный экономический форум. Досье

"Мы надеемся, что в ближайшие три года мы откроем 300 магазинов с русскими товарами. Их суммарный объем продаж к тому времени составит 30 млрд юаней ($4,45 млрд)", - сказал он.

В настоящее время магазин CODARC открыт в городе Хэйхэ (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восток КНР). В ближайшее время компания намерена открыть магазины в городе Харбин (провинция Хэйлунцзян) и Пекине. В общей сложности планируется открыть 300 магазинов по всему Китаю, включая города Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь.

В магазинах продаются кондитерские изделия, алкоголь, а также мука и масло.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Восточный экономический форум 2016
Темы
Российско-китайские отношения
В других СМИ
Реклама
Фото
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
17
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
Коби Брайант
4
Экс-звезда НБА Коби Брайант открыл инвестиционный фонд на $100 млн
Выборы-2016
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МЧС по Приморью погиб при спасении людей
2
Путин: пересмотр итогов Второй мировой войны приведет к "вскрытию ящика Пандоры"
3
Президент Узбекистана Ислам Каримов находится в критическом состоянии
4
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
5
Путин в интервью Bloomberg назвал ключевой проблему мирного договора с Японией
6
Лавров отметил двойные стандарты Запада в подходах к переворотам на Украине и в Турции
7
Суд в Киеве выдал ордер на арест Сергея Шойгу
Темы дня
Реклама