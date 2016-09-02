Годовой объем продаж российских товаров в магазинах CODARC к 2019 году составит $4,45 млрд

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Ежегодный годовой объем продаж российской продукции в магазинах Российского центра при Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом (CODARC) составит 30 млрд юаней ($4,45 млрд) к 2019 году. Об этом сообщил ТАСС соучредитель проекта, председатель совета директоров Sirius Holding Тао Жань.

"Мы надеемся, что в ближайшие три года мы откроем 300 магазинов с русскими товарами. Их суммарный объем продаж к тому времени составит 30 млрд юаней ($4,45 млрд)", - сказал он.

В настоящее время магазин CODARC открыт в городе Хэйхэ (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восток КНР). В ближайшее время компания намерена открыть магазины в городе Харбин (провинция Хэйлунцзян) и Пекине. В общей сложности планируется открыть 300 магазинов по всему Китаю, включая города Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь.

В магазинах продаются кондитерские изделия, алкоголь, а также мука и масло.