ГК "Энергия": строить цех авиадеталей в ТОР "Комсомольск" начнут до конца сентября

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Резидент ТОР "Комсомольск" - "Эпсилон-2"- до конца сентября планирует начать земельные работы на участке под строительство цеха по выпуску деталей для нужд авиастроения. Об этом в пятницу сообщил президент ГК "Энергия" Сергей Гуськов на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), посвященной ТОР.

"Мы имеем на руках долгосрочный контракт на выпуск авиадеталей с компанией "Сухой", готов проект здания под цех. Думаю, до конца сентября мы начнем земляные работы на участке, чтобы в течение 2017 года построить первую очередь цеха и начать работу", - сказал Гуськов.

Он добавил, что для компании-инициатора проекта принципиально важным было заключение долгосрочного контракта с ГК "Сухой". "Это очень важный и новый инструмент, позволяющий предвидеть спрос на ближайшие несколько лет", - отметил Гуськов.

Завод по производству деталей для авиастроения (Комсомольский-на-Амуре авиазавод им. Гагарина) из титановых, алюминиевых и стальных сплавов предполагается построить на площадке "Парус" в ТОР "Комсомольск". Резидент - ООО "Эпсилон-2" (ГК "Энергия"), проект потребует 7,7 млрд рублей инвестиций, из которых 2,6 млрд рублей - собственные средства компании. С Фондом развития Дальнего Востока ранее велись переговоры о привлечении 1,5 млрд рублей на условиях вхождения в капитал предприятия.

Группа компаний "Энергия" - промышленный холдинг, специализирующийся на машиностроении, металлургии и научно-исследовательских разработках. Развивает ряд импортозамещающих производств для авиационной и автомобильной промышленности в рамках программ развития моногородов и создания ТОР на Дальнем Востоке.

Второй Восточный экономический форум проходит 2-3 сентября во Владивостоке. Около 2,4 тыс. его участников, среди которых представительные делегации Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсуждают возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил оргкомитет форума. Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей. Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.