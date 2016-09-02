Пассажирский вокзал для приема круизных лайнеров на Сахалине начнут строить в 2017 году

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Пассажирский вокзал для приема круизных судов океанского класса в порту Корсаков на Сахалине начнут строить в 2017 году. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор АО "Корпорация развития Сахалинской области" Сергей Хоточкин на презентации инвестиционных проектов на Восточном экономическом форуме.

"На данный момент проходит разработка проектной документации, изыскание, к строительству планируем приступить в 2017 году. Стоимость проекта составит более 2 млрд рублей, это будет пассажирский вокзал для туристов со всего мира, которые будут прибывать на Сахалин на круизных лайнерах. Там будут размещаться необходимые комнаты для проведения досмотра пассажиров, стоянка для автобусов и даже магазин duty free. Вокзал разместится на юге Сахалина в порту Корсаков", - отметил Хоточкин.

Проект будет реализовываться по принципу частно- государственного партнерства. "На данный момент пассажирские суда, приходящие на Сахалин, обрабатываются на рейде, а после открытия будут швартоваться, что значительно удобнее пассажирам и службам. Наличие такого причала качественно улучшит ситуацию и с въездным, и круизным туризмом", - сказал Хоточкин, добавив, что терминал сможет принимать до 120 тысяч пассажиров в год.

Ранее на Восточном экономическом форуме было подписано соглашение о реализации этого проекта между "Корпорацией развития Сахалинской области" и "Корсаковским морским торговым портом". Предусмотрено строительство в порту Корсакова морского причала длиной 330 метров, шириной 30 метров и здания пассажирского вокзала, которое будет соответствовать всем современным требованиям.

Модератором питч-сессии инвестиционных проектов Восточного экономического форума-2016 выступает информационное агентство России ТАСС. Формат работы презентационной зоны предполагает непосредственный диалог российских и зарубежных инвесторов, руководителей компаний, представителей органов государственной власти и СМИ, которые выступят в качестве спикеров на презентациях.

ВЭФ-2016

Второй Восточный экономический форум проходит 2-3 сентября во Владивостоке. На форуме планируется участие не менее 2,4 тыс. человек, ожидаются делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран. Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей.