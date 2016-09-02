ЦБ отозвал лицензию у банка "Тетраполис"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Банк России отозвал со 2 сентября 2016 года лицензию на осуществление банковских операций у петербургского коммерческого банка "Тетраполис", сообщает регулятор.

По данным ЦБ РФ, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Кроме того, кредитная организация начала предпринимать действия, направленные на вывод высоколиквидных активов. В сложившихся обстоятельствах в целях защиты интересов кредиторов и вкладчиков Банком России было принято решение о выводе банка "Тетраполис" с рынка банковских услуг.

Согласно данным отчетности, по величине активов банк "Тетраполис" на 1 августа 2016 г. занимал 533-е место в банковской системе РФ.

Выплаты вкладчикам

Выплаты страхового возмещения вкладчикам банка начнутся не позднее 16 сентября. Об этом говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе не позднее 8 сентября.

Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка.

АСВ напоминает, что страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов индивидуальных предпринимателей, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, - в составе третьей очереди - прим. ред.).

По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день отзыва лицензий - 2 сентября.