Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 65.26
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦБ отозвал лицензию у банка "Тетраполис"

Экономика и бизнес
2 сентября, 9:08 дата обновления: 2 сентября, 9:28 UTC+3
Согласно данным отчетности, по величине активов "Тетраполис" на 1 августа 2016 г. занимал 533-е место в банковской системе РФ
Материал из 1 страницы
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Банк России отозвал со 2 сентября 2016 года лицензию на осуществление банковских операций у петербургского коммерческого банка "Тетраполис", сообщает регулятор.

Смотрите также
Банки, у которых отозвали лицензии в 2016 году

По данным ЦБ РФ, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Кроме того, кредитная организация начала предпринимать действия, направленные на вывод высоколиквидных активов. В сложившихся обстоятельствах в целях защиты интересов кредиторов и вкладчиков Банком России было принято решение о выводе банка "Тетраполис" с рынка банковских услуг.

Согласно данным отчетности, по величине активов банк "Тетраполис" на 1 августа 2016 г. занимал 533-е место в банковской системе РФ.

Выплаты вкладчикам

Выплаты страхового возмещения вкладчикам банка начнутся не позднее 16 сентября. Об этом говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе не позднее 8 сентября.

Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка.

АСВ напоминает, что страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов индивидуальных предпринимателей, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, - в составе третьей очереди - прим. ред.).

По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день отзыва лицензий - 2 сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Чистки в банковских рядах
В других СМИ
Реклама
Фото
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
17
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
Коби Брайант
4
Экс-звезда НБА Коби Брайант открыл инвестиционный фонд на $100 млн
Выборы-2016
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МЧС по Приморью погиб при спасении людей
2
Путин: пересмотр итогов Второй мировой войны приведет к "вскрытию ящика Пандоры"
3
Президент Узбекистана Ислам Каримов находится в критическом состоянии
4
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
5
Путин в интервью Bloomberg назвал ключевой проблему мирного договора с Японией
6
Лавров отметил двойные стандарты Запада в подходах к переворотам на Украине и в Турции
7
Суд в Киеве выдал ордер на арест Сергея Шойгу
Темы дня
Реклама