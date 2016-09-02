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"Газпром" и Linde обсудили сотрудничество в сфере производства СПГ

Экономика и бизнес
2 сентября, 9:16 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
Алексей Миллер и Вольфганг Бюхеле также обсудили перспективы совместной работы в сфере локализации в России производства оборудования и в области производства на территории страны среднетоннажного СПГ
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. "Газпром" и Linde обсудили перспективы сотрудничества в сфере локализации оборудования и производства среднетоннажного СПГ. Как сообщается в пресс-релизе "Газпрома", встреча с участием председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и гендиректора Linde AG Вольфганга Бюхеле прошла сегодня в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

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"В частности, речь шла о строительстве Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). К настоящему времени на строительной площадке проведены инженерные изыскания для объектов первого пускового комплекса ГПЗ. В том числе выполнено погружение тестовых свай для расчета фундаментов под технологическое оборудование. Продолжаются изготовление основного технологического оборудования первого пускового комплекса и разработка рабочей документации установок криогенного разделения газа", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили перспективы совместной работы в сфере локализации в России производства оборудования и в области производства на территории страны среднетоннажного СПГ.

Linde AG является одной из крупнейших в мире компаний, специализирующихся в области промышленных технологий по подготовке и разделению природного газа с выделением этана, пропана и более тяжелых углеводородных фракций. Также компания проектирует и строит криогенные установки по сжижению природного газа и гелия.

Амурский ГПЗ будет построен в районе города Свободного Амурской области. Проектная мощность завода составит 42 млрд куб. м газа в год. ГПЗ будет включать крупнейшее в мире производство гелия. На предприятие по газопроводу "Сила Сибири" будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, создаваемых "Газпромом" в рамках реализации Восточной газовой программы. На Амурском ГПЗ Linde AG является поставщиком основного технологического оборудования для криогенного разделения газа с получением гелия и ценных компонентов для нефтехимии.

17 июня 2016 года "Газпром", Linde, "Силовые машины" и "Салаватнефтемаш" подписали соглашение о намерениях, в соответствии с которым стороны рассмотрят возможность объединения усилий для организации на территории России производства оборудования для сжижения и переработки природного газа.

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