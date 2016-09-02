Лихачев: Россия стремится к диверсификации экспорта в ЕС

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Российская Федерация стремится увеличивать товарооборот с Европейским союзом не только на количественном, но и на качественном уровне. Об этом заявил в интервью телеканалу РБК на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2016) первый заместитель министра экономического развития РФ Алексей Лихачев.

"Сама структура нашего товарооборота требует внимания, потому что львиная доля нашего экспорта - это углеводороды. И есть очень серьезные амбиции у Российской Федерации по диверсификации экспорта, к переносу нашего участия в цепочке добавленной стоимости с таким серьезным уже уровнем передела", - сказал он, подчеркнув, что "нужно стремиться не только к количественному увлечению параметров товарооборота, но и качественно изменить структуру взаимных поставок".

Вместе с тем Лихачев отметил, что, скорее всего, в этом году товарооборот с ЕС продолжит падать. "Мы 50% планку падения товарооборота, к сожалению, пересечем в этом году, судя по всему", - считает он.

Лихачев также сообщил, что Россия направляла руководству Евросоюза предложение о возобновлении переговоров об экономическом сотрудничестве, но получила отрицательный ответ.

"Мы готовы вести (переговоры). Более того, мы очередной документ в формате non paper, то есть в формате такого предложения, неофициального что ли, направляли буквально в июне этого года по итогам диалога руководства нашей страны с господином Юнкером, председателем Еврокомиссии. Мы не получили письменного ответа, получили устный экспертный ответ, что пока не время, и время, видимо, не скоро придет", - сказал он.

Ранее сообщалось, что сальдо торгового баланса РФ и Евросоюза, по данным ФТС. за первое полугодие 2016 года остается положительным, однако профицит снизился примерно в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $29,1 млрд.

По данным ФТС, внешнеторговый оборот РФ и стран Евросоюза за первое полугодие 2016 года снизился на $32,2 млрд и составил $91,4 млрд. В том числе, в первом полугодии 2016 года импорт из стран ЕС в РФ составил $31,1 млрд (сокращение на $1,3 млрд), экспорт - $60,3 млрд (сокращение на $30,8 млрд).