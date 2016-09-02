Путин: власти РФ готовы вносить коррективы в условия работы инвесторов на Дальнем Востоке

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает возможным обсудить налаживание поставок топлива Японии с проекта "Ямал СПГ". Этот вопрос был поднят на встрече российского лидера с перспективными инвесторами Дальневосточного федерального округа.
"Если японская сторона заинтересована в получении продукта, то, я думаю, что здесь нужно просто вместе сесть и как следует подумать о логистике", - сказал Путин, предположив, что такие поставки можно наладить по Северному морскому пути (СМП) в определенное время года, "или это можно делать по свопу вполне". "Здесь есть варианты", - заключил глава государства.
Он отметил, что логистика этого проекта нацелена на Европу и другие регионы, но и с Японией "можно работать" через своповую схему. "Здесь мы можем договориться с кем угодно - "Газпром" может, допустим, поставлять в одном направлении, а вы можете получать соответствующие квоты по другому", - обратился Путин к представителю японского бизнеса. "Можно договариваться и с другими производителями, можно с Катаром договариваться; это предмет таких вот серьезных переговоров и расчетов, но мы готовы к этому и мы здесь не видим никаких проблем", - еще раз обратил внимание российский лидер.
В целом реализацию проекта "Ямал СПГ" Путин назвал достаточно успешной. "На удивление - потому что условия суровые арктические, но все идет по плану, без всяких сбоев", - констатировал президент РФ.
Путин также отметил, что из всего сжиженного природного газа, который добывается в РФ на Сахалине, 70 процентов идет на японский рынок. "Мы знаем потребности Японии, понимаем проблемы, связанные с ядерной энергетикой. Мы готовы к этому сотрудничеству, в том числе и по развитию, если потребуется, портовой инфраструктуры, потому что при транспортировке сжиженного газа - там есть свои особенности - требуются дополнительные инвестиции", - подчеркнул президент РФ. "Есть и идеи по "Сахалину - 3", в целом мы тоже это поддерживаем, вопрос только в договоренности между участниками экономической деятельности", - заключил Путин.
Путин также поддержал идею предоставить государственные субсидии на сертификацию экспортной продукции.
"Мы будем думать над тем, как эти деньги раздобыть. Я согласен, это реальный вопрос, который надо решить", - сказал Путин на встрече с перспективными инвесторами Дальневосточного федерального округа.
По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, этот вопрос может быть решен уже в этом году путем переориентации мер поддержки, которые менее востребованы, на более приоритетные направления.
Восточный экономический форум. Досье