"Мечел" намерен поставить РЖД в 2017г. 450-500 тыс. тонн рельсов

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. "Мечел" намерен поставить РЖД в 2017 году 450-500 тыс. тонн рельсов, сообщил владелец металлургической компании Игорь Зюзин, выступая на Восточном экономическом форуме.
"С этого года мы начали поставку 100-метровых железнодорожных рельсов. В этом году году мы планируем порядка 250 тыс. тонн поставить. На следующий год мы подали заявку на 450-500 тыс. тонн", - сказал он.