"Дочка" "Газпрома" предоставит заем своей головной компании на 35 млрд руб.

Bloomberg: Путин заявил, что РФ готовится к приватизации "Роснефти" в этом годуЭкономика и бизнес 2 сентября, 9:29
СМИ: в Австралии приостановлена продажа смартфонов Galaxy Note 7Экономика и бизнес 2 сентября, 9:25
Швейцарский инвестор профинансирует строительство НПЗ в Новосибирской областиСибирь 2 сентября, 9:23
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровняПроисшествия 2 сентября, 9:12
ЦБ отозвал лицензию у банка "Тетраполис"Экономика и бизнес 2 сентября, 9:08
Путин: власти РФ готовы вносить коррективы в условия работы инвесторов на Дальнем ВостокеЭкономика и бизнес 2 сентября, 9:01
Пять континентов: дресс-код для туристок, стометровка в сто лет и вред от селфиОбщество 2 сентября, 9:00
Более 20 человек пострадали при столкновении автобуса с бетонной опорой в ИркутскеПроисшествия 2 сентября, 8:49
Минэнерго РФ планирует обсудить с ЕС реализацию "Северного потока-2"Экономика и бизнес 2 сентября, 8:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Совет директоров "Газпрома" 1 сентября принял решение предоставить заем от своей дочерней компании "Газпром газомоторное топливо" "Газпрому" на 35 млрд руб. Об этом говорится в материалах "Газпрома".
Отмечается, что заем предоставляется сроком по 31 декабря 2016 г. с последующей ежегодной пролонгацией.
Кроме того, было принято решение о предоставлении займа от "Газпрома" к "Газпром газомоторное топливо" на сумму 10 млрд руб. также сроком до 31 декабря 2016 г. с ежегодной пролонгацией.
"Газпром газомоторное топливо" была основана в 2012 г. Деятельность компании направлена на создание условий по переводу транспорта на природный газ путем расширения газозаправочной инфраструктуры.
Компания консолидирует профильные активы "Газпрома" и обеспечивает строительство новой производственно-сбытовой инфраструктуры для реализации компримированного и сжиженного природного газа в качестве моторного топлива.