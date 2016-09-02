"Дочка" "Газпрома" предоставит заем своей головной компании на 35 млрд руб.

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Совет директоров "Газпрома" 1 сентября принял решение предоставить заем от своей дочерней компании "Газпром газомоторное топливо" "Газпрому" на 35 млрд руб. Об этом говорится в материалах "Газпрома".

Отмечается, что заем предоставляется сроком по 31 декабря 2016 г. с последующей ежегодной пролонгацией.

Кроме того, было принято решение о предоставлении займа от "Газпрома" к "Газпром газомоторное топливо" на сумму 10 млрд руб. также сроком до 31 декабря 2016 г. с ежегодной пролонгацией.

"Газпром газомоторное топливо" была основана в 2012 г. Деятельность компании направлена на создание условий по переводу транспорта на природный газ путем расширения газозаправочной инфраструктуры.

Компания консолидирует профильные активы "Газпрома" и обеспечивает строительство новой производственно-сбытовой инфраструктуры для реализации компримированного и сжиженного природного газа в качестве моторного топлива.