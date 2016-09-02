Путин считает возможным обсудить поставки газа Японии с "Ямал СПГ"

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает возможным обсудить налаживание поставок топлива Японии с проекта "Ямал СПГ". Этот вопрос был поднят на встрече российского лидера с перспективными инвесторами Дальневосточного федерального округа.

"Если японская сторона заинтересована в получении продукта, то, я думаю, что здесь нужно просто вместе сесть и как следует подумать о логистике", - сказал Путин, предположив, что такие поставки можно наладить по Северному морскому пути (СМП) в определенное время года, "или это можно делать по свопу". "Здесь есть варианты", - заключил глава государства.

Японский бизнес и "РусГидро"

Россия готова к тому, что японский бизнес может войти в капитал "РусГидро", отметил президент РФ.

"Если японские партнеры собираются зайти в капитал, мы будем это только приветствовать. Не видим никаких политических ограничений", - заявил Путин.

"Мы никаких санкций в отношении Японии не вводили и вводить не собираемся", - заверил Путин. "Нужно просто работать и договариваться с партнерами об условиях вхождения в капитал", - сказал он.

"РусГидро" одна из крупнейших компаний, она будет работать самостоятельно, мы не собираемся ни с кем ее сливать, ни поглощать, ничего подобного происходить не будет", - сообщил президент.

"Мы активно работаем; мы знаем, что нужно сделать, как поставить точку в расшивке вопросов финансового характера там (в компании)", - отметил Путин.

Среди возможных форм сотрудничества один из участников встречи назвал энергомост с японским островом Хоккайдо. "Мы всячески будем это поддерживать; нужно только найти способ сделать этот проект экономически целесообразным", - сказал Путин. "Это будет реальным шагом к интеграции региона", - считает он.

Восточный экономический форум. Досье