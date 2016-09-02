РЖД впервые могут разместить непогашаемые облигации и "префы"

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) может использовать новые инструменты для привлечения средств, среди которых размещение непогашаемых облигаций, привилегированных акций и создание SPV-компаний. Об этом сообщил президент РЖД Олег Белозеров, выступая на Восточном экономическом форуме.
"Рассматриваем вопрос привилегированных акций, вариант эмиссии непогашаемых облигаций и создания SPV (специальная проектная компания - прим. ред.), где мы не имели бы контрольного пакета для того, чтобы не учитывать в консолидированном балансе", - сказал он