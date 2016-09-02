Sirius Holding вложит $1,44 млрд в завод по производству растительных масел в РФ

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Китайский Sirius Holding строит завод по производству растительных масел в Амурской области. Об этом сообщил в пятницу ТАСС председатель совета директоров Sirius Holding Тао Жань.

"Мы уже приступили к реализации проекта. Он предусматривает производства масел, используемых для приготовления продуктов питания и косметических изделий", - сказал он. "Объем инвестиций составляет $1,44 млрд", - сказал собеседник, отказавшись сообщить подробности о сроках реализации проекта и возможном объеме выпуска продукции.

Беседа состоялась на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке на острове Русский 2-3 сентября. На мероприятии присутствуют делегации Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран.

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