Sirius Holding вложит $1,44 млрд в завод по производству растительных масел в РФ

Bloomberg: Путин заявил, что РФ готовится к приватизации "Роснефти" в этом годуЭкономика и бизнес 2 сентября, 9:29
СМИ: в Австралии приостановлена продажа смартфонов Galaxy Note 7Экономика и бизнес 2 сентября, 9:25
Швейцарский инвестор профинансирует строительство НПЗ в Новосибирской областиСибирь 2 сентября, 9:23
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровняПроисшествия 2 сентября, 9:12
ЦБ отозвал лицензию у банка "Тетраполис"Экономика и бизнес 2 сентября, 9:08
Путин: власти РФ готовы вносить коррективы в условия работы инвесторов на Дальнем ВостокеЭкономика и бизнес 2 сентября, 9:01
Пять континентов: дресс-код для туристок, стометровка в сто лет и вред от селфиОбщество 2 сентября, 9:00
Более 20 человек пострадали при столкновении автобуса с бетонной опорой в ИркутскеПроисшествия 2 сентября, 8:49
Минэнерго РФ планирует обсудить с ЕС реализацию "Северного потока-2"Экономика и бизнес 2 сентября, 8:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Китайский Sirius Holding строит завод по производству растительных масел в Амурской области. Об этом сообщил в пятницу ТАСС председатель совета директоров Sirius Holding Тао Жань.
"Мы уже приступили к реализации проекта. Он предусматривает производства масел, используемых для приготовления продуктов питания и косметических изделий", - сказал он. "Объем инвестиций составляет $1,44 млрд", - сказал собеседник, отказавшись сообщить подробности о сроках реализации проекта и возможном объеме выпуска продукции.
Беседа состоялась на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке на острове Русский 2-3 сентября. На мероприятии присутствуют делегации Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран.
ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.