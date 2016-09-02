Белоусов: развернутый план по борьбе с АЧС будет представлен президенту 7 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Развернутый правительственный план по борьбе с африканской чумой свиней будет представлен президенту РФ 7 сентября. Об этом сообщил помощник главы государства Андрей Белоусов на встрече Владимира Путина с перспективными инвесторами на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Правительство сейчас подготовило развернутый план по борьбе с африканской чумой свиней", - сказал Белоусов, напомнив, что это было сделано по поручению президента. Помощник главы государства уточнил, что этот план касается двух аспектов - борьбы с распространением АЧС среди диких кабанов и среди животных в личных подсобных хозяйствах. Белоусов сообщил, что в понедельник, 5 сентября, этот план должен быть окончательно рассмотрен у вице-премьера РФ Аркадия Дворковича.

"(В среду) 7 числа (сентября) планируется доложить его президенту лично", - заключил помощник главы государства.