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Bloomberg: Путин заявил, что РФ готовится к приватизации "Роснефти" в этом году

Экономика и бизнес
2 сентября, 9:29 UTC+3
Президент РФ также отметил, что вопрос приватизации "Башнефти" пока не актуален
Материал из 1 страницы
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Россия готовится к продаже акций "Роснефти" в этом году, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Bloomberg.

Он также отметил, что вопрос приватизации "Башнефти" пока не актуален.

Восточный экономический форум. Досье

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