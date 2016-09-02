Bloomberg: Путин заявил, что РФ готовится к приватизации "Роснефти" в этом году

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Россия готовится к продаже акций "Роснефти" в этом году, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Bloomberg.

Он также отметил, что вопрос приватизации "Башнефти" пока не актуален.

Восточный экономический форум. Досье