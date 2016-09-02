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Путин поручил Минфину и ЦБ продумать специальный режим работы банков на Дальнем Востоке

Экономика и бизнес
2 сентября, 9:38 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
Президент подчеркнул, что работа с банками заслуживает особого внимания, "потому что банки ищут хороших клиентов"
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил Минфину и ЦБ продумать специальный режим работы на Дальнем Востоке для коммерческих банков, в том числе с госучастием. "Что касается идеи создать какой-то особый режим работы наших крупнейших банков с госучастием для Дальнего Востока, то над этим точно надо подумать", - сказал он на встрече с перспективными инвесторами в рамках Восточного экономического форума.

"Я попросил бы Минфин и ЦБ проработать с ведущими банками эту тему. Это точно совершенно не бесполезно сделать. Нужно, чтобы и финансовые институты создавали какие-то особые режимы работы по Дальнему Востоку", - отметил Путин.

Президент подчеркнул, что работа с банками заслуживает особого внимания, "потому что банки ищут хороших клиентов". "У них нет вопросов с наличием ресурсов на сегодняшний день, серьезных проблем у наших ведущих банков не существует, свободные ресурсы есть", - заверил глава государства.

При этом Путин подчеркнул, что эти режимы надо выработать в рамках существующих принципов работы финансовой системы в целом. "В рамках этих принципов сосредоточить особое внимание на этих территориях не помешает и будет очень полезно, мы это отметим для себя и поработаем с ними", - заключил Путин.

Восточный экономический форум. Досье

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