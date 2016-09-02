Bloomberg: Путин надеется на достижение договоренности о заморозке мировой добычи нефти

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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин надеется на достижение участниками нефтяного рынка договоренности о замораживании добычи и считает, что это было бы верным решением для мировой энергетики. Об этом он заявил в интервью информационному холдингу Bloomberg.
"Думаю, что на самом деле с точки зрения экономической целесообразности и логики было бы правильно найти какойто компромисс, уверен, что все это понимают. Вопрос лежит не в экономической, а в политической плоскости. Мне очень хотелось бы надеяться, что все участники этого рынка, заинтересованные в сохранении стабильной и справедливой мировой цены на энергоносители, всётаки в конце концов примут необходимое решение", - сказал Путин.
Отвечая на вопрос, поддержала бы Москва заморозку добычи нефти, позволив Ирану несколько компенсировать свои позиции, президент РФ сказал: "Да".
Восточный экономический форум. Досье