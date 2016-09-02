Санкции не помешали новым инвестициям и партнерству на ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Участники Восточного экономического форума (ВЭФ) начали его первый рабочий день с вполне ожидаемого обсуждения новых санкций против российской экономики, выдвинутых США, затем переключились на главные темы региональной повестки. Иностранные гости форума отмечали высокую инвестиционную привлекательность российского Дальнего Востока и объявляли о крупных сделках, а власти уверяли в том, что курс на ускоренное развитие региона будет сохранен.

Бессмысленные санкции

Всего за несколько часов до начала форума стало известно о введении новых санкций в отношении российских компаний и граждан со стороны американских властей. На этот раз в расширенный список попали сразу несколько дочерних предприятий "Газпрома", в том числе "Газпром медиа холдинг" и "Газпром межрегионгаз холдинг".

Председатель правления холдинга Алексей Миллер оказался предельно лаконичен в комментариях на эту тему: "Санкции на деятельности "Газпрома" не скажутся. "Газпром" работал и будет работать", - сказал он.

В схожем ключе по поводу новых санкций высказался и Алексей Рахманов, глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), в состав которой входит архангельский Центр судоремонта "Звездочка", также накануне оказавшийся в новых санкционных списках. По его словам, это никаким образом не изменит ситуацию, потому что ранее под американские санкции уже попала сама ОСК.

Рахманов подкрепил свои доводы цифрами: в 2017 году объем заказов "Звездочки" может вырасти на 10% и достичь 35 млрд рублей.

Чуть позже к теме санкционного давления на российские компании обратились представители правительства. Тон их заявлений оказался схожим - и первый замминистра энергетики Алексей Текслер, и первый замглавы Минэкономразвития РФ Алексей Лихачев отметили, что попавшие в санкционные списки российские компании в целом, и "Газпром" в частности, справились с последовавшими вслед за этим проблемами.

Более того, Лихачев отметил, что сами санкции со стороны США наносят России минимальный экономический ущерб, а главные эмоции, которые он испытывает в связи с постоянным расширением санкционного списка, - это сожаление, в том числе и от того, что в отношениях двух стран "сам дух остается враждебным".

Лихачев также прокомментировал ожидания от будущего отношений с Евросоюзом, двумя месяцами ранее продлившего свои секторальные санкции в отношении России до конца января 2017 года. Первый замминистра отметил, что Москва ждет сигналов со стороны ЕС, которые позволят начать переговоры о восстановлении сотрудничества, однако дал понять, что для решения этого вопроса потребуется "внятный политический сигнал".

Каким должен быть этот сигнал, Лихачев конкретизировать не стал, однако отметил, что без него быстрого восстановления товарооборота между Россией и ЕС ждать не стоит.

Инвестиции: ориентир на иностранный капитал

И все же основной темой первого дня форума стало развитие Дальнего Востока и его интеграция в экономику Азиатско-тихоокеанского региона. Приглашенные во Владивосток иностранные инвесторы делились планами о совместных проектах и соображениями об экономическом потенциале российского региона.

Общее мнение выразил управляющий директор Японского банка для международного сотрудничества (JBIC) Тадаси Маэда. По его словам, российский Дальний Восток имеет большой потенциал, учитывая его огромные земельные и природные ресурсы, в том числе ископаемые.

"Этот регион очень привлекателен для иностранных инвесторов, поскольку он географически близок к рынкам потребления в Азии, которые продолжают рост", - сказал он.

Во время первого дня работы форума было заявлено о некоторых крупных проектах, прежде всего в сфере энергетики. "Русгидро" и японская корпорация Sojitz заявили, что изучают возможности локализации производства энергооборудования в Дальневосточном федеральном округе, а представитель Mitsui заявил, что его компания готова не только вложить более 1 млрд долларов в расширение проекта "Сахалин - 2", но и инвестировать в проект "Сахалин - 3", о чем уже ведутся переговоры с "Газпромом".

"Для Японии сахалинский газ - это самый удобный газ, рядом совсем", - объяснил интересы своей компании гендиректор Mitsui & Co Moscow LLC Хироси Мэгуро.

Российские власти, между тем, также не собираются отказываться от идеи ускоренного развития региона - созданные именно в качестве инвестиционно привлекательных экономических зон территории опережающего развития (ТОР) продолжат финансироваться из федерального и регионального бюджетов. По словам гендиректора Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ) Дениса Тихонова, в их инфраструктуру за два года будет вложено 35 млрд рублей.

"Примерно половина - средства федерального бюджета, которые реализует КРДВ, и средства регионов - вторая половина", - сказал он.

Подводя предварительные итоги работы ТОРов и Свободного порта Владивостока, Тихонов также обратился к теме иностранных инвестиций.

По его словам, в эти экономические зоны привлечено 176 резидентов с общим объемом инвестиций более 520 млрд рублей, однако в структуре инвестиций региона пока что преобладают российские компании.

"Любой рубль, принесенный на ТОР или в порт, такой же ценный, будь он от отечественной компании или иностранной. Но, в целом, нам интересно внимание наших зарубежных партнеров. Потому что емкость их финансовых рынков конечно превышает возможности отечественного бизнеса", - отметил генеральный директор КРДВ.

Малый бизнес нацелен на партнерство с Кореей и Китаем

Два важных соглашения заключила на форуме Корпорация МСП. Сначала ее гендиректор Александр Браверман подписал меморандум с корейской Корпорацией по развитию малого и среднего бизнеса (SBC). Соглашение многостороннее - оно будет касаться как обмена информацией и практическим опытом работы по поддержке малого и среднего бизнеса, так и содействию инвестиционным процессам и созданию совместных предприятий. Позже аналогичное партнерство было оформлено с китайской Ассоциацией развития и планирования деятельности предприятий за рубежом.

Проблем российского малого и среднего предпринимательства коснулся также замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев. По его словам, ведомство планирует урегулировать вопрос по финансированию программы поддержки МСП до внесения проекта федерального бюджета на 2017 год в Госдуму.

На фоне прозвучавшего месяц назад предложения Минфина в три раза его сократить, Фомичев заявил, что Минэкономразвития постарается, напротив, его увеличить.

"Мы сейчас будем в рамках приоритетного проекта правительства, а малый бизнес попал в число приоритетных проектов, стараться увеличить этот объем финансирования дополнительно. Мы считаем правильным вернуться на уровень 2014-2015 годов. У нас не так много времени осталось до принятия бюджета, по сути - до внесения проекта бюджета в Госдуму, то есть месяц-полтора максимум", - сказал Фомичев.