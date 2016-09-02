Курс доллара к рублю на открытии торгов снизился до 65,8 рубля

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов в пятницу снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 12 копеек и составил 65,8 рубля.

Рубль: факторы падения и точки роста. Спецпроект