Авиакомпания "Аврора" в рамках соглашения поставит на Сахалин канадские самолеты

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аврора" в рамках соглашения, подписанного в пятницу на втором Восточном экономическом форуме (ВЭФ) с "Корпорацией развития Сахалинской области", поставит в регион легкомоторные канадские самолеты DHC-6 Twin Otter 400. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании со ссылкой на генерального директора предприятия Константина Сухоребрика.

"Данное соглашение - важный шаг в деле восстановления авиасообщения на местных воздушных линиях в регионах ДФО и является частью стратегии группы "Аэрофлот" по повышению транспортной доступности удаленных населенных пунктов российского Дальнего Востока", - привели в пресс-службе слова Сухоребрика.

Соглашением предусмотрено, что "Корпорация развития Сахалинской области" приобретет два самолета DHC-6 Twin Otter 400, на которых "Аврора" будет осуществлять регулярные внутрирегиональные пассажирские перевозки в Сахалинской области. Новые воздушные суда восстановят авиасообщение между Петропавловском-Камчатским и Северо-Курильском, прерванное более 25 лет назад. Для обслуживания самолетов в Петропавловске-Камчатском авиакомпания планирует развернуть собственную линейную техническую станцию.

DHC-6 Twin Otter 400 - двадцатиместный турбовинтовой пассажирский самолет. Пригоден для эксплуатации с неподготовленных грунтовых площадок, широко используется на воздушных линиях малой протяженности, на аэродромах с короткими взлетно-посадочными полосами, в экспедиционных условиях.

ОАО "Авиакомпания "Аврора" создана руководством ОАО "Аэрофлот" в 2013 году по поручению правительства РФ на базе авиакомпаний "Владивосток Авиа" и "Сахалинские Авиатрассы". Входит в группу компаний "Аэрофлот". Сегодня "Аврора" является крупнейшим авиаперевозчиком на Дальнем Востоке и стратегическим партнером местных администраций в деле развития внутрикраевой авиации.

Второй Восточный экономический форум проходит 2-3 сентября во Владивостоке. Около 2,4 тыс. его участников, среди которых представительные делегации Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсуждают возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты. Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей. Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством Восточного экономического форума.