"Газпром" планирует соединить западносибирскую и дальневосточную газотранспортные системы

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. "Газпром" приступил к работе по соединению западносибирской и дальневосточной газотранспортных систем, что даст новые возможности как по экспорту, так и по газификации Дальнего Востока. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с инвесторами на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"У "Газпрома" есть планы соединения западносибирских источников, месторождений добычи и этой нашей газотранспортной системы с той системой, которая складывается на Дальнем Востоке. И такие планы не только есть, они реально приступают к проектированию этой работы", - сказал Путин. По его словам, "это связано и с внутренними потребностями дальневосточных регионов", и "с желанием "Газпрома" расширить свой рынок сбыта на экспорт".

"Если какие-то сложности будут возникать в Европе, мы легко будем переключать потоки на восток", - подчеркнул Путин.

Газификация Дальнего Востока

Что касается проблемы низкого уровня газификации Дальнего Востока, то Путин отметил, что она "возникла не вчера, а гораздо раньше - еще с советских времен здесь никогда не занимались газификацией". В результате, уточнил он, в Приморском крае уровень газификации составляет 0,1%, в то время как в среднем по РФ этот показатель составляет 66,7%. В городах Приморья газификация достигает 0,2% при среднем уровне по РФ - 70%, добавил президент, отметив также, что на селе в этом регионе газификация вовсе отсутствует.

"Поэтому эта проблема, которая требует решения, не имеет быстрого решения, но планы есть", - продолжил президент РФ, пояснив, что это касается как разработки газовых месторождений на Сахалине, так и использования "Силы Сибири", "от которой мы тоже планируем направлять ресурсы на внутреннюю газификацию". Путин сообщил, что профильная дочка "Газпрома" уже предложила Приморью проект плана газификации региона. "Планируется, что, по-моему, на период до 2020 года изменения должны быть заметны", - отметил глава государства.

В свою очередь, глава Минэнерго РФ Александр Новак уточнил, что согласно этой программе предлагается возведение в 2016 - 2020 годах 11 газопроводов общей протяженностью около 164 км. При этом параллельно должна идти работа по разработке сахалинских месторождений, отметил министр.

Восточный экономический форум. Досье