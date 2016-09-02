Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 65.26
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Газпром" планирует соединить западносибирскую и дальневосточную газотранспортные системы

Экономика и бизнес
2 сентября, 10:32 UTC+3
По словам президента, "это связано и с внутренними потребностями дальневосточных регионов", и "с желанием "Газпрома" расширить свой рынок сбыта на экспорт"
Материал из 1 страницы
© Виталий Невар/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. "Газпром" приступил к работе по соединению западносибирской и дальневосточной газотранспортных систем, что даст новые возможности как по экспорту, так и по газификации Дальнего Востока. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с инвесторами на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Смотрите также
Миллер: санкции не скажутся на деятельности "Газпрома"

"У "Газпрома" есть планы соединения западносибирских источников, месторождений добычи и этой нашей газотранспортной системы с той системой, которая  складывается на Дальнем Востоке. И такие планы не только есть, они реально приступают к проектированию этой работы", - сказал Путин. По его словам, "это связано и с внутренними потребностями дальневосточных регионов", и "с желанием "Газпрома" расширить свой рынок сбыта на экспорт".

"Если какие-то сложности будут возникать в Европе, мы легко будем переключать потоки на восток", - подчеркнул Путин.

Газификация Дальнего Востока

Что касается проблемы низкого уровня газификации Дальнего Востока, то Путин отметил, что она "возникла не вчера, а гораздо раньше - еще с советских времен здесь никогда не занимались газификацией". В результате, уточнил он, в Приморском крае уровень газификации составляет 0,1%, в то время как в среднем по РФ этот показатель составляет 66,7%. В городах Приморья газификация достигает 0,2% при среднем уровне по РФ - 70%, добавил президент, отметив также, что на селе в этом регионе газификация вовсе отсутствует.

Смотрите также
Путин: власти РФ готовы вносить коррективы в условия работы инвесторов на Дальнем Востоке

"Поэтому эта проблема, которая требует решения, не имеет быстрого решения, но планы есть", - продолжил президент РФ, пояснив, что это касается как разработки газовых месторождений на Сахалине, так и использования "Силы Сибири", "от которой мы тоже планируем направлять ресурсы на внутреннюю газификацию". Путин сообщил, что профильная дочка "Газпрома" уже предложила Приморью проект плана газификации региона. "Планируется, что, по-моему, на период до 2020 года изменения должны быть заметны", - отметил глава государства.

В свою очередь, глава Минэнерго РФ Александр Новак уточнил, что согласно этой программе предлагается возведение в 2016 - 2020 годах 11 газопроводов общей протяженностью около 164 км. При этом параллельно должна идти работа по разработке сахалинских месторождений, отметил министр. 

Восточный экономический форум. Досье

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Восточный экономический форум 2016
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
В других СМИ
Реклама
Фото
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
17
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
Коби Брайант
4
Экс-звезда НБА Коби Брайант открыл инвестиционный фонд на $100 млн
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Подмосковье задержаны 49 участников этнической преступной группы
2
Президент Узбекистана Ислам Каримов находится в критическом состоянии
3
Путин: пересмотр итогов Второй мировой войны приведет к "вскрытию ящика Пандоры"
4
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
5
Глава МЧС по Приморью погиб при спасении людей
6
Верховный суд отменил решение Мосгорсуда о ликвидации движения "СтопХам"
7
Путин в интервью Bloomberg назвал ключевой проблему мирного договора с Японией
Темы дня
Реклама