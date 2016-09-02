ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. "Транснефть" возобновила отгрузку нефти в порту Козьмино, которая была приостановлена в ночь на понедельник, сообщил журналистам представитель компании.

"В Козьмино рабочая погода. Грузится первый танкер и швартуется второй", - сказал он.

Представитель компании добавил, что во всех портах отгрузка нефти идет в штатном режиме. "Прогноз на выходные благоприятный", - отметил он.